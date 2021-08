Festival della lirica con 22mila spettatori «Un risultato super»

LA RASSEGNA

MACERATA L'Opera Festival del centenario fa risuonare una marcia trionfale come colonna sonora: non solo quella di Aida, come prevedibile, ma anche quella dei numeri di un bilancio economico e culturale commentato con parole di grande soddisfazione dal sindaco e presidente dell'Associazione Sferisterio Sandro Parcaroli. Numeri che dicono che il Festival non è più solo cartellone della lirica, ma fervore e, finalmente, partecipazione della città.

Eccone alcuni: 115 manifestazioni in 33 luoghi diversi a cui hanno lavorato più di 550 fra artisti, tecnici e professionisti dello spettacolo per 15mila ore lavorate e seguito da quasi 22mila persone. Aperto a fine maggio con le attività Education, per la prima volta in Arena, il programma si è poi articolato dalla nuova produzione di Aida (in scena dal 23 luglio) sino al 13 agosto: 22 giorni di intensa attività nel segno del coinvolgimento al 100x100 di pubblico e artisti, forme diverse e diverse prospettive, fra opere, appuntamenti crossover, Palco Reverse, InclusivOpera, incontri, mostre e attività per i più piccoli; e poi la Notte dell'Opera e la novità Aspettando la notte dell'opera, ciclo di appuntamenti settimanali che hanno segnato il percorso di avvicinamento al cuore della manifestazione da giugno in poi. «Sono dati che vanno al di sopra delle nostre aspettative e che testimoniano il grande lavoro che ha preceduto le celebrazioni del centenario il commento di Parcaroli . Lo Sferisterio è il simbolo identitario della nostra comunità che può aspirare a diventare luogo sempre più riconosciuto e riconoscibile, a livello nazionale e internazionale, e punto di riferimento per le attività culturali del territorio».

La partecipazione

Il Macerata Opera Festival non è più una scommessa vinta, è un successo che Francesco Micheli ha cucito sulla città, Barbara Minghetti e Luciano Messi consolidato rivestendolo di idee preziose e di spessore e il direttore musicale Francesco Lanzillotta inghirlandato di qualità. «La città ha partecipato da protagonista - commenta l'Associazione Sferisterio - soprattutto nelle sette date di Aspettando la Notte dell'opera, in giro per i quartieri, e poi per la Notte dell'Opera (29 luglio), decorando le strade e i negozi con il color oro celebrativo e allestimenti a tema, grazie anche all'impegno di Confcommercio e Banco Marchigiano che hanno contribuito alla realizzazione anche del concorso per individuare le proposte artistiche poi inserite nel programma della Notte dell'Opera, senza dimenticare le attività promosse da Unimic e Accademia di Belle Arti».

Le proposte

Il Festival del centenario ha avuto accanto ai due titoli verdiani più iconici della storia dello Sferisterio (Aida e Traviata), star della danza (da Svetlana Zakharova a Martina Arduino), del teatro, del pop e del jazz (da Bollani a Brachetti e Marcorè), a spettacoli nati per l'occasione come Black Aida o i tre Palco Reverse, laboratori e percorsi accessibili ai non udenti e non vedenti di InclusivOpera; e ancora mostre e incontri come quello sulle foto dell'Archivio Balelli per rivivere la produzione del 1921, Manifestival per ripercorrere la storia dell'opera allo Sferisterio tramite i manifesti, The Flying Dutchman di Fabrizio Cotognini a Palazzo Buonaccorsi o la retrospettiva dedicata a Dante Ferretti a Palazzo Ricci. E i «risultati lusinghieri», come definiti dall'Associazione Sferisterio, sono venuti anche dalla biglietteria: «Dal Macerata Opera Family di fine maggio alla chiusura di ieri, si sono avuti 18.730 spettatori, cui vanno aggiunti 3.192 spettatori prenotati per le iniziative ad ingresso gratuito: in totale 21.922 spettatori (lo scorso anno si erano superati i 10mila biglietti venduti). Numeri che alla vigilia non si era certi di toccare, considerati i limiti imposti dall'emergenza Covid». E in tutto ciò un interesse crescente che viene dall'esterno: erano 70 le testate accreditate agli spettacoli, dai circuiti nazionali alle grandi testate specializzate straniere di Spagna, Francia, Austria, Germania, Regno Unito e Usa. Tutto ciò, più che il segno di un successo di oggi è un patrimonio prezioso e delicato da custodire per domani.

Daniel Fermanelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

