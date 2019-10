Festival 2020 tutti i nomi dei cantanti

MACERATA Sono stati presentati nei giorni scorsi allo Sferisterio i cast del Macerata Opera Festival 2020 che sarà legato al tema Bianco coraggio. In cartellone dal 17 luglio al 9 agosto 2020 ci saranno Tosca, Don Giovanni e Il Trovatore. Apertura con un nuovo allestimento della Tosca di Puccini affidato alla regista argentina Valentina Carrasco, cresciuta collaborando con la Fura dels Baus e autrice di numerosi spettacoli, fra cui Carmen a Caracalla. Nel ruolo della protagonista ci sarà il soprano sloveno Rebeka Lokar, Cavaradossi sarà invece uno fra i tenori più in evidenza di oggi, al debutto nel ruolo, Piero Pretti; Roberto Frontali, che ritorna a Macerata dopo la grande prova di Macbeth, sarà Scarpia. Il Don Giovanni di Mozart avrà la direzione di Diego Fasolis e la regia di Davide Livermore, che a dicembre firmerà lo spettacolo inaugurale della Scala. Nel ruolo del protagonista Mattia Olivieri, Leporello sarà Adrian Sâmpetrean, mentre Donna Anna e Don Ottavio saranno Valentina Mastrangelo e Giovanni Sala. Per Il Trovatore di Verdi protagonisti vocali Luciano Ganci (Manrico), Roberta Mantegna (Leonora), Sonia Ganassi (Azucena) e Massimo Cavalletti (Conte di luna).

