«Ferragosto pieno ma il Green pass frena le famiglie»

MACERATA La vacanza, si sa, è sinonimo di spensieratezza. Uno switch off dalla vita di tutti i giorni al relax, dove si abbandonano la frenesia e le regole quotidiane per lasciare spazio alla leggerezza. Ma, nella seconda estate all'insegna della pandemia, bisogna fare i conti con delle regole che non è possibile spegnere, anzi, che in vista delle vacanze sono diventate per certi versi più ferree. Così, se da un lato c'è chi scende a compromessi pur di non rinunciare alle meritate ferie, dall'altro c'è chi invece preferisce attendere che qualcosa cambi e, nell'incertezza, annullare la prenotazione.

È questo il quadro della situazione che viene restituito dagli albergatori della provincia che hanno una visione discordante sul tema. Si va, infatti, dai sold out che rappresentano una situazione più che positiva, anche rispetto allo scorso anno, al malcontento di chi riceve disdette per via del Green pass. Lo spiega Simone Iualè de La Rosa dei Venti di Monte San Giusto e presidente degli albergatori di Civitanova. «Le prenotazioni ci sono - dice - ma il problema sono le cancellazioni, che si presentano anche a due giorni prima dell'arrivo. Sono soprattutto le famiglie che non hanno i figli vaccinati e non hanno voglia di impostare la vacanza in base a ciò che possono o non possono fare. È comprensibile, vista la spensieratezza con cui si è soliti vivere le ferie, ma in piena stagione per noi è una vera e propria mazzata».

Nel raffronto con l'anno scorso, quindi, secondo Iualè, per il momento la situazione è peggiore: «Probabilmente andremo a finire con gli stessi numeri del 2020 - ammette - ma ora c'è troppa indecisione tra i clienti. Anche se dovessimo recuperare, la disorganizzazione in un periodo come quello di agosto ci destabilizza. In alta stagione ci vogliono certezze: noi abbiamo investito sul personale, su tutto ciò che ci serviva per essere pronti, ma la decisione del Green pass all'ultimo momento ci uccide».

La riflessione del presidente degli albergatori di Civitanova riguarda anche la situazione nazionale: «C'è tanto terrore - dice - . Basti pensare che anche il presidente Acquaroli si è trovato a smentire la possibilità che la regione Marche vada in zona gialla o rossa. Resto basito - confida - del fatto che lo scorso anno, in piena pandemia, senza nessuna persona vaccinata, in estate è scomparsa la parola Covid. Oggi, invece, con metà popolazione vaccinata, si continua a fare terrorismo».

Non hanno risentito, invece, del certificato verde, altri albergatori che parlano di una stagione in linea con lo scorso anno e con numeri positivi: «La prima settimana di agosto è andata bene - dice Giuseppe Giustozzi del Cosmopolitan di Civitanova - . Ci siamo adeguati ai prezzi, abbiamo abbassato le tariffe, ma non possiamo lamentarci. A ferragosto è sold out e ci auguriamo che non ci siano chiusure ed ulteriori restrizioni dopo il 20. Fino a quel data, comunque, è tutto pieno». Gli fa eco Eugenio Gallo che con il suo gruppo gestisce gli hotel Life ed Enzo di Porto Recanati: «Abbiamo le strutture al completo per quasi tutto il mese - dice - . Noi non stiamo percependo difficoltà, al momento, per quanto riguarda le certificazioni. Gli alberghi non richiedono l'utilizzo del Green pass ed i nostri clienti non hanno comunque rinunciato alla vacanza per via di questa regola».

Dello stesso parere anche Massimo Milani, titolare dell'hotel San Crispino di Trodica e presidente di Federalberghi Macerata: «La prima settimana è andata discretamente - dice l'albergatore - ma con qualche perplessità sul Green pass. Le settimane centrali vanno sempre bene, poi dopo ferragosto da noi la stagione sta quasi per finire e ricominciamo con i soggiorni di lavoro. Rispetto allo scorso anno - confida - mi sembra che i numeri siano migliori. Stiamo godendo del turismo di prossimità e, grazie alla superstrada, abbiamo molti turisti dall'Umbria e dalla Toscana che scelgono soprattutto il mare, rispetto alla montagna».

