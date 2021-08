Ferragosto, i ristoratori: «Prenotazioni in calo rispetto all'anno scorso»

IL REPORTAGE

MACERATA Sarà un Ferragosto last minute per la ristorazione maceratese. Si registra una forte indecisione dovuta da un lato dall'entrata in vigore del Green pass, dall'altro dalla voglia di evitare possibili assembramenti nei luoghi simbolo della provincia, dalla costa alla montagna. Non mancano però i ristoranti con numeri da tutto esaurito (sempre considerata la limitazione dei posti), anche se nel campione dei locali ascoltati c'è la sensazione che il mese di agosto non possa ripetere i numeri sorprendenti dello scorso anno.

La situazione

«I turisti e le prenotazioni ci sono ma non sono così entusiasmanti - afferma Gabriele Micarelli, titolare di Vela Verde a Civitanova Marche -, parecchie persone si informano e devono ancora confermare. Se mettiamo a confronto le presenze del 2021 con quelle del 2020 forse un calo c'è stato». Tuttavia Micarelli non pensa sia dovuto al Green pass: «Non penso c'entri qualcosa, anche perché nel mio caso abbiamo tutti tavoli sistemati in spazi all'aperto dove ognuno può avere la sua privacy - continua -, non vedo tutto questa corsa alla prenotazione per domenica». Ferragosto sottotono anche per Massimiliano Gigli del ristorante La Greppia sempre a Civitanova: «Quest'estate non è assolutamente paragonabile con quella passata dopo il lockdown di marzo 2020 - ammette -, è una stagione che cammina e che speriamo ci consenta di chiudere bene i conti. Noi purtroppo abbiamo più posti a tavola dentro che fuori e questo un po' penalizza - aggiunge -, dopo la notizia del Green pass alcune disdette sono arrivate ma speriamo di riuscire a recuperare». Dal mare alla montagna, prenotazioni a rilento per domenica 15 anche per Rachele Cicconi del ristorante Petronius a Serrapetrona: «Purtroppo è così e non so se c'entra il Green pass ma sicuramente alcune telefonate di chi comunque voleva mangiare senza averlo sono arrivate - evidenzia Cicconi -, all'aperto ho la possibilità di ospitare fino a 60 persone mentre all'interno, dopo le nuove regole, mi fermo a 30, proporremo un menu della tradizione, con tagliatelle e spezzatino di cinghiale, pasta fatta in casa e carne alla brace». Una possibile spiegazione sulle prenotazioni a singhiozzo per Ferragosto la titolare del ristorante la trova nell'incertezza del momento: «Lo scorsa estate abbiamo vissuto un periodo decisamente diverso e non si pensava alle possibili ripercussioni autunnali come poi sono avvenute - sottolinea -, adesso c'è più consapevolezza che questo potrebbe riaccadere. Devo anche dire che probabilmente la gente esce meno di casa per andare al ristorante».

Sui controlli del Green pass c'è stata qualche difficoltà: «Sono capitate persone, magari più anziane, senza certificazione ma per un mero errore nello scaricare il file giusto. Le abbiamo accompagnate in farmacia per il download corretto - commenta -, del controllo ce ne occupiamo io e mia sorella». Tornate a Serrapetrona, intanto, alcune coppie di stranieri provenienti dall'Inghilterra e dall'Olanda: «Dopo il lockdown del 2020 erano tornati nei loro Paesi e ora sono venuti di nuovo nelle Marche, ne hanno approfittato per venire a cena da noi». Apertura a pranzo per Ferragosto anche nel centro storico di Macerata nel segno della tradizione a tavola: «Saremo aperti e offriremo un servizio per i tanti turisti che abbiamo visto gravitare sulla città in queste settimane e anche per i locali che vorranno venire a trovarci - dichiara Letizia Carducci dell'Osteria dei Fiori -, certo che con le nuove normative e il controllo del Green pass si sono venute a creare delle problematiche che non potevamo considerare all'inizio della stagione».

Gli errori

«In particolare - prosegue Carducci -, il controllo del Green pass si scontra con le esigenze della qualità del servizio. È capitato che qualcuno si sia sbagliato a scaricare il codice giusto, ma in generale ormai i clienti vengono preparati». Tra le prenotazioni non mancano i turisti stranieri: «Si tratta di persone provenienti dal Nord, principalmente francesi e olandesi - aggiunge Carducci -, proporremo i piatti della tradizione con un menu alla carta». Dopo due anni segnati dalla pandemia emerge un po' di stanchezza: «La stagione è partita tardi, trovare personale qualificato e disponibile è sempre più difficile».

