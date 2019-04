Fermata del treno al polo Bertelli C'è il sì della giunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA FIRMAMACERATA Era l'ultimo passaggio prima di arrivare alla fase operativa di un'opera chiesta da tempo e che costituisce un servizio fondamentale soprattutto per studenti e personale dell'università. Nell'ultima riunione di giunta l'amministrazione comunale ha infatti approvato l'accordo tra Regione Marche, Comune, Università e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione di una nuova fermata del treno in località Vallebona all'altezza del Polo universitario Bertelli. Il via libera dell'amministrazione comunale è l'atto atteso per...