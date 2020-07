Fermata dei treni per Unimc Chiusura dei lavori ad agosto

L'INFRASTRUTTURA

MACERATA Entro fine mese, al massimo nei primi giorni di agosto si chiuderà il cantiere della fermata dei treni di Vallebona, Macerata-Università'. Ed i lavori potranno dirsi conclusi. Ma l'operatività non potrà esserci prima di settembre-ottobre per via di un collaudo affidato ad un ente nazionale certificato ed altre incombenze burocratiche che non consentiranno al polo Bertelli dell'ateneo maceratese di utilizzare prima di quel periodo la nuova fermata.

I tempi

Oramai, però, il count down verso il fine lavori della nuova fermata è agli sgoccioli: si è alla fase di completamento della nuova struttura da parte della ditta che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione dell'opera. I lavori sono iniziati nel giugno del 2019 ed il termine, in un primo tempo e con forse troppo ottimismo, era stato annunciato per la fine dello scorso anno. Successivamente, nel cartello che si trova all'ingresso del cantiere, la data di conclusione delle opere della nuova fermata dei treni era prevista per il 20 febbraio scorso. Scavallato anche questo termine, si era profilata la possibilità che l'inaugurazione della nuova fermata, intermedia tra quella di Corridonia-Mogliano e la stazione di Macerata, potesse coincidere con l'inaugurazione del 730° anno accademico di Unimc che era stato messo in calendario per il 9 marzo ed al quale aveva dato l'adesione anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nessuno aveva considerato l'irrompere del Covid 19 che ha stravolto tutto e portato ad allungare i tempi delle lavorazioni che hanno riguardato tutti i cantieri, compreso questo molto importante per la mobilità dell'intera città oltre che degli studenti dell'università maceratese.

Le ricadute

«La Regione ha puntato molto su questa infrastruttura mettendoci ingenti risorse afferma l'assessore ai Trasporti, Angelo Sciapichetti . Questa infrastruttura cambierà radicalmente il sistema logistico dei trasporti nella provincia di Macerata e non solo. Sono interventi che danno slancio e migliorano la qualità della vita di tutto il territorio e di tutti coloro che lo vivono, non soltanto i residenti ma anche studenti, docenti e personale della prestigiosa Università di Macerata». La nuova fermata dei treni che si sta realizzando comprende un marciapiede dotato di pensilina, con informazione al pubblico visiva e sonora, impianto di illuminazione, arredo con sedute e videosorveglianza.

Le risorse

La Macerata Università ha richiesto un investimento di a 1.650.000 euro di cui 1.350.000 a carico della Regione e 300.000 di Rfi. E' stata realizzata in località Vallebona, al km 25+740 (1,5 km circa da Macerata). La nuova fermata avrà effetti positivi anche sulla viabilità complessiva della zona che verrà decongestionata di parte del traffico stradale. Il polo didattico Bertelli ospita uno dei Dipartimenti più popolosi dell'ateneo, quello di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, e la Scuola di specializzazione in beni storici artistici, per un totale di quasi cinquemila utenti. Oggi per raggiungere la zona si utilizza prevalentemente l'auto privata, creando problemi di parcheggio, inquinamento e congestione. L'intervento, inoltre, insieme all'elettrificazione della linea, può trasformare il tratto ferroviario in una sorta di metropolitana di superficie, che collega il quartiere delle Vergini con il centro della città.

I collegamenti

«Risale al 2015 la richiesta dell'Università di Macerata alla Regione per la realizzazione di una fermata dedicata all'ateneo, in località Vallebona del rione Vergini sulla linea Civitanova-Albacina sottolinea sempre Sciapichetti . Un progetto che mira ad accrescere i livelli di accessibilità dell'Università e ad innescare una significativa diversione modale dal trasporto individuale a quello collettivo: l'intervento, inoltre, insieme all'elettrificazione della linea, può trasformare il tratto ferroviario in una sorta di metropolitana di superficie, che collega il quartiere delle Vergini con il centro della città e, quindi, in ultima analisi, va ad incidere sulla qualità di vita della popolazione». Resta invece da sciogliere il nodo legato al collegamento del polo Bertelli, e quindi anche della nuova fermata dei treni, col quartiere delle Vergini: gli attraversamenti pedonali a raso in quella zona sono pericolosi per la mole di traffico su via Bramante. In passato era stata lanciata l'ipotesi di un cavalcavia pedonale per superare il problema.

Mauro Giustozzi

