Febbre da gioco d'azzardo boom nelle aree del sisma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARME MACERATA Un mercato che non conosce crisi. E' quello dei giochi e delle scommesse che vede un costante aumento anche nel nostro territorio. Con picchi di scommesse sulla costa, soprattutto videolottery e slot, ma dato sorprendente, con aumenti considerevoli anche nell'entroterra. In questo caso prevalgono lotto e superenalotto, soprattutto nelle zone colpite dal terremoto 2016. Il dato complessivo delle giocate effettuate in provincia di Macerata, rilevato dall'Agenza dei monopoli di Stato, è impressionante: tra rete fisica ed...