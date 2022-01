Farmacie comunali il tabù dei tamponi ora diventa un caso

LA PROTESTA

MACERATA I tamponi si fanno solo nelle farmacie private e questo nonostante i Comuni dispongano di farmacie di proprietà gestite da municipalizzate. Non serve nemmeno far presente che si tratta di un servizio richiesto ogni giorno da centinaia di cittadini che pure si aspetterebbero un riscontro da chi amministra beni e servizi pubblici e magari sarebbero anche più contenti nel sapere che una parte della spesa finisce nelle casse pubbliche.

La vicenda

Tre mesi fa, non l'altroieri - in una qualunque ditta un tempo biblico per mettere in pratica le decisioni - in consiglio comunale, la questione era stata sollevata dal capogruppo del Partito democratico Narciso Ricotta che chiedeva conto del motivo per il quale tamponi e vaccini si facciano soltanto nelle farmacie private. I tamponi, per la verità, li fa solo la farmacia di Piediripa ma girando poi il tutto a un laboratorio privato e con un costo superiore alla media. Quel giorno di ottobre l'assessore al Bilancio e alle partecipate Oriana Piccioni rispose a Narciso Ricotta riferendo le delucidazioni avute dal presidente della municipalizzata Gianluca Micucci Cecchi il quale rese noto che le farmacie comunali dell'Apm non erogano il servizio perché nessun dipendente ha aderito all'invito a partecipare al corso di formazione. Alla fine la maggioranza, raggelata da quella risposta, discusse la questione e decise di votare la proposta avanzata da Ricotta invitando l'Apm ad organizzarsi in tempi brevi. Sono appunto passati tre mesi e ieri centinaia di maceratesi si sono affidati alle farmacie private e al laboratorio del Santo Stefano di via Spalato per fare i tamponi. Come dire che le farmaci comunali non si adeguano ai tempi e non offrono un servizio richiesto ogni giorno da centinaia di maceratesi, resta da capire se l'Apm si sia mossa dopo il sollecito unanime del consiglio comunale o meno. Resta da capire inoltre perché una Municipalizzata non risponde ai solleciti dell'azionista di maggioranza che peraltro chiede di erogare servizi in linea con le finalità aziendali, che sono quelli di dare un servizio e di realizzare possibilmente utili. Una risposta che attende non solo il consigliere comunale Ricotta, anche i contribuenti maceratesi. Le farmacie comunali non fanno i tamponi e non sentono nemmeno i richiami del Comune: forse c'è bisogno di una rivisitazione dei piani aziendali e della mission. E intanto anche ieri nelle farmacie private lunghe file da parte dei cittadini che dovevano sottoporsi al tampone. Le richieste da parte degli utenti sono in continuo aumento. Resta dunque da seguire l'evolversi della vicenda.

Luca Patrassi

