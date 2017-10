CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fabrizio Ciarapica ora amministra la più popolosa città della provincia ma vede un unico territorio tra Macerata e Civitanova da far crescere. Quale può essere il significato di questo sorpasso demografico?«Quello di una città che cresce non solo per numero di abitanti. Civitanova sta diventando riferimento del territorio. Vorrei dare anche qualche altro dato: tra residenti non iscritti alla nostra anagrafe e persone terremotate che attualmente alloggiano in città, si contano circa 60mila persone. Quotidianamente, invece, quelle che...