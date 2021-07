Sul Green pass Fabio Domizi, titolare del ristorante Pippo e Gabriella di Sant'Angelo in Pontano, evidenzia un aspetto: «Potrebbe incentivare la vaccinazione, ma sarebbe difficile da attuare». Avrebbe senso, secondo lei, attuare in Italia la strategia francese?

«A livello teorico potrebbe essere una soluzione per incentivare la profilassi anti-Covid, ma a livello pratico è difficile da attuare».

Perché?

«Soprattutto per i problemi legati alla privacy. Bisognerebbe capire se possiamo chiedere al cliente un dato sensibile come il Green pass che prevede la vaccinazione, il risultato del tampone o il certificato di guarigione».

A livello organizzativo per i locali, invece, cosa ne pensa?

«Per un ristorante forse è più semplice, sebbene sia un lavoro maggiore. Ma credo che per un bar dove le entrate e le uscite sono rapide sia necessaria una persona addetta solo a quello. E poi andrebbero fatti i controlli che, finora, sono stati davvero sporadici. Altrimenti ci sarebbero locali ligi alle regole e altri che accoglierebbero a braccia aperte i clienti rifiutati dai colleghi perché privi di Green pass».

Non teme che, anziché incentivare la vaccinazione, porti a scoraggiare i clienti a mangiare fuori?

«No. Perché se il Green pass venisse pian piano richiesto per tutti i locali pubblici sarebbero in pochi a rinunciare ad una vita normale».

Finora comunque nota movimento e voglia di uscire?

«Sì. Stiamo riprendendo abbastanza bene. C'è un discreto afflusso. Non è continuo, mancano ancora parecchi stranieri rispetto agli anni passati, soprattutto dall'Inghilterra per via della quarantena richiesta in entrata e in uscita».

Giulia Sancricca

