Fa sesso con quattro donne e pubblica i video su Internet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEMACERATA Incubo revenge porn. È la condivisione su social e siti a luci rosse di momenti di vita intima. Video hard dati in pasto al popolo del web senza il consenso del partner, che il più delle volte è inconsapevole di essere registrato. Donne messe alla gogna, un tunnel della vergogna dalle conseguenze psicologiche devastanti. Il caso La Procura ha chiuso l'inchiesta su quattro episodi avvenuti in un Comune dell'Alto Maceratese. Quattro donne vittime di un artigiano di 42 anni, che ora è indagato per diffamazione e violazione...