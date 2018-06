Ex Upim, Unimc rinuncia «Non si può andare avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA ROTTURA MACERATA «E' stato un cammino ad ostacoli fin dall'inizio ed oggi dobbiamo rinunciare al progetto dell'immobile ex Upim come nuovo polo universitario nel centro storico della città. Non si può andare avanti così». E' lapidario il rettore Francesco Adornato con un verdetto che appare senza ritorno. Lo fa al termine di una conferenza stampa in cui sottolinea le problematiche che di volta sono state poste sul cammino di questo progetto, che sono state con fatica superate, sino all'ultima che, secondo i tecnici della stessa...