Ex Pannaggi, trovata la soluzione c'è spazio per Convitto e tribunale

IL CASO

MACERATA «Non avrei mai lasciato una scuola in mezzo a una strada». A dirlo Antonio Pettinari, presidente della Provincia di Macerata, in merito alla questione Convitto. Buone notizie, quindi, per i giovanissimi studenti della scuola di eccellenza, che a settembre, finalmente, potranno tornare tra i banchi di scuola. Nove, il numero delle agognate aule, oggetto di discussione da tempo. Prima del lockdown sembrava tutto deciso, cinque sarebbero state destinate alla scuola, mentre le altre quattro ad alcuni uffici del Tribunale, a seguito dei lavori per la rimozione dell'amianto dai pavimenti.

La storia

Dopo giorni difficili, tra incertezze e dubbi, Pettinari ha finalmente chiarito la situazione, affiancato dalla dirigente scolastica del Convitto Annamaria Marcantonelli e dall'ingegnere Luca Fraticelli dell'Ufficio tecnico della provincia. «Fino ad ora, non mi sono mai esposto poiché aspettavo di avere delle conferme ha dichiarato Pettinari e di parlare con la dirigente scolastica Marcantonelli. Ora, dopo i dovuti controlli e a lavori già iniziati, posso confermare che al Pannaggi c'è lo spazio necessario sia per le classi del Convitto, sia per gli uffici destinati al Tribunale. I sopralluoghi ci hanno permesso di rivalutare tanti spazi, ad oggi completamente sfruttabili, e i lavori che stiamo facendo lo confermano giorno dopo giorno».

Le garanzie

Molteplici le garanzie assicurate, in particolar modo il totale rispetto delle norme anticontagio: la distanza tra i banchi, diverse entrate e uscite, la turnazione a mensa e via dicendo. «Seppure il Convitto non sia competenza della Provincia, - ha specificato il presidente abbiamo fatto il possibile per trovare una soluzione consona a tutte le parti in causa. Il Pannaggi è e sarà sempre per la scuola, dunque non avremmo mai frammentato il Convitto o tanto meno lo avremmo lasciato abbandonato a se stesso. Chiaro è, che siamo andati incontro alle necessità del Tribunale, difatti fintanto che ci saranno i lavori, alcuni spazi saranno destinati all'ente in questione in via del tutto provvisoria. A breve, inoltre, la Provincia firmerà una convenzione per occuparsi direttamente del Convitto, seppur non stiamo parlando di una scuola superiore di secondo grado, bensì di una scuola primaria e di una secondaria di primo grado. Ovviamente, la nostra speranza più grande è che le classi del Convitto tornino all'interno della loro sede storica».

L'auspicio

Un auspicio al quale si rifanno in molti, tra cui la dirigente scolastica Marcantonelli, la quale ha, poi, posto l'accento sui servizi che continueranno ad essere offerti dalla scuola. «Oltre al rispetto di tutte le misure anticontagio, - ha detto la dirigente un'altra nostra priorità è quella di garantire tutte le attività che da sempre hanno caratterizzato una scuola di eccellenza come il Convitto. Pertanto proseguiranno i servizi pomeridiani con il supporto degli educatori, la mensa, la quale ovviamente verrà effettuata a turni per evitare assembramenti e anche il resto dei corsi. Per di più, la struttura del Pannaggi, a differenza della palazzina che in un primo momento era stata designata per ospitare alcune classi, si presta bene a tutte le necessità, basti pensare alle diverse entrate e uscite di cui dispone e allo sfruttamento di tanti spazi sia interni che esterni per tutte le attività, onde evitare sovraffollamenti. Proprio per questo, vorrei ringraziare tutto il personale della scuola e la Provincia per l'impegno dimostrato. Sapere che, da ora in poi, dietro al Convitto ci sarà l'ente provinciale, mi rincuora non poco». Infine non è mancato nemmeno il commento in merito all'impegno del Comitato Cittadini per il Convitto e all'ordinanza cautelare emessa dal Tar. «Quanto stiamo facendo, - ha concluso Pettinari non è dettato dal ricorso al Tar, il quale riguarda i 9 bambini esclusi dall'iscrizione a scuola, in quanto il fatto è competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale».

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

