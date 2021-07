Ex Mercato delle Erbe partito il cantiere bis Un polo per le start up

GLI OBIETTIVI

MACERATA Un luogo destinato alle start-up e al lavoro giovanile frutto della sinergia tra Comune e Università di Macerata. L'ex Mercato delle Erbe ha visto concludersi da tempo le opere di ristrutturazione ed è in attesa della rifunzionalizzazione degli spazi interni che saranno decisi una volta individuata la destinazione d'uso finale. Che l'amministrazione comunale ha già indicato ma che poi si concretizzerà una volta che saranno individuati progetti e fondi adeguati.

La situazione

Intanto, se all'interno il Mercato delle Erbe è stato completato con tanto di impianti, pavimentazione, tramezzi e collaudo finale, i lavori in questi giorni si sono spostati all'esterno dove si interviene per la manutenzione e la riqualificazione della facciata del complesso immobiliare di via Armaroli, compreso l'Autosilo Centro Storico, che prevedono il ripristino delle parti murarie e la tinteggiatura dello stabile. Le opere sono state commissionate dalla Servizi Generali di Giulioni Alberto & C., che ha in gestione il parcheggio in struttura, nell'ottica di migliorare l'aspetto dello storico edificio di proprietà comunale. «L'intervento è stato fortemente voluto dall'amministrazione che, dopo aver ultimato le opere di rigenerazione dei locali dell'ex Mercato delle Erbe, ha inteso completare la ristrutturazione del fabbricato ha sottolineato l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -: per questo esprimiamo grande soddisfazione per l'intervento e un particolare ringraziamento al gestore dell'Autosilo. Macerata sta vivendo un momento favorevole di ammodernamento e recupero delle infrastrutture cittadine che permetterà di migliorare i servizi limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale».

Gli obiettivi

La rigenerazione urbana programmata dall'amministrazione permetterà alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi riqualificati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale. I lavori verranno eseguiti durante il periodo estivo e termineranno entro il mese di settembre senza interferenze con la fruibilità del parcheggio. Nel frattempo potrebbe arrivare anche l'indicazione di cosa ci sarà dentro questo contenitore che si trova a due passi da piazza della Libertà e che è collocato in una delle porte di ingresso principali della città. Destinato a diventare un polo per l'innovazione nel centro storico dotato di servizi qualificati, come la connessione internet ad alta velocità e occasioni per scambi di competenze e conoscenze e per l'accesso a iniziative di formazione ed eventi.

L'idea

C'è già un'idea di un suo utilizzo da parte dell'amministrazione comunale attraverso la partecipazione ad un bando per accedere ai fondi previsti dall'avviso pubblico per proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori che prende il nome di Fermenti in Comune emanato dall'Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale. «Io credo che al massimo entro settembre sapremo se potremo accedere a questo progetto ribadisce ancora Marchiori - cosa che abbiamo fatto assieme all'Università di Macerata. Il progetto intende supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, comuni piccoli, medi e grandi nell'attivazione di interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori, attraverso il coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali, della popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni, al fine di costruire risposte alle principali sfide sociali che il contesto attuale propone. La linea di indirizzo sarà comunque di utilizzare il Mercato delle Erbe per favorire il lavoro giovanile, la nascita di start-up ed in questo è importante la collaborazione attivata con l'Università di Macerata. Dunque anche l'allestimento degli spazi interni, che sono intercambiabili, avverrà solo una volta che sarà decisa la loro destinazione d'uso». Nel progetto originario gli spazi interni avevano visto la creazione di tre ambienti principali: spazio polivalente di accoglienza, area collettiva co-working e una sala conferenze per incontri e convegni.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA