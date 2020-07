Ex mattatoio, lavori agli sgoccioli A settembre il polo per le start up

IL PROGETTO

MACERATA Opportunità di ingresso nel mondo del lavoro ai giovani interessati a sviluppare nuove realtà imprenditoriali. Possibilità che ci sarà dal prossimo mese di settembre quando sarà pienamente operativo il Matt (acronimo di Macerata-Artigianato-Tecnologia-Territorio), i cui lavori di ristrutturazione dell'edificio stanno procedendo velocemente al punto che a fine mese è prevista l'inaugurazione degli spazi di via Panfilo.

I tempi

«Stiamo concludendo i lavori di adeguamento interni all'ex mattatoio afferma l'assessore alle Politiche del lavoro, Mario Iesari -. Che hanno riguardato la rimozione delle divisioni interne in cartongesso, la realizzazione di nuove pavimentazioni, di una coibentazione per l'isolamento acustico, controsoffittature per l'inserimento della parte impiantistica, tinteggiatura con idropittura e la sistemazione degli infissi. Poi si dovranno pulire gli ambienti e successivamente si passerà all'arredo degli spazi e l'installazione dei necessari servizi tecnologici. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a fine mese di luglio per poter effettuare un'apertura di presentazione, una sorta di inaugurazione non certo l'avvio dell'attività che potrà avvenire solamente in una fase successiva, credo entro il mese di settembre, per la fase operativa del Matt».

I finanziamenti

Il progetto dell'ex mattatoio è stato finanziato con fondi Fesr e Fse della Regione 2014-2020 del progetto Iti (Investimenti Territoriali Integrati urbani) In-Nova Macerata, per un importo complessivo di 600.000 euro. Nelle scorse settimane c'è stata l'assegnazione della gestione degli spazi alla Wyde srl, società milanese specializzata nella formazione e gestione di aziende, con il progetto Matt Playground. Wyde si è classificata al primo posto della graduatoria stilata dalla commissione che ha preso in esame le proposte arrivate all'amministrazione comunale a seguito del bando emanato che prevede la gestione degli spazi assegnata a titolo di comodato gratuito, inizialmente per il periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni. «La scelta di Wyde prosegue l'assessore Iesari è un passaggio importante per il progetto Start che individua un qualificato operatore che avrà il compito di far funzionare, nelle nuove condizioni che stanno maturando, quello che ne sarà il motore e la vetrina; il nuovo Matt che nasce dalla riqualificazione degli spazi dell'ex mattatoio. Un luogo in cui Wyde, con la collaborazione del tavolo dei sostenitori del progetto, dovrà attrarre le migliori competenze ed imprese del territorio per generare opportunità di formazione, innovazione lavoro e sviluppo economico».

Gli spazi

La riqualificazione degli spazi dell'ex mattatoio comunale e la loro conseguente gestione è parte integrante e rilevante del Progetto Start Macerata le cui finalità sono state promosse ad inizio 2019 dal Comune e fatte proprie da un nutrito gruppo di istituzioni economico finanziarie e di formazione universitaria del territorio. Obiettivo, quello di creare un ambiente più favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese centrate in particolare su capacità innovativa e competenze delle giovani generazioni. «È chiaro che dovremmo anche confrontarci con le norme che sono e saranno in vigore in futuro a causa del Covid 19 ribadisce l'assessore -: già nel cantiere interno alcune lavorazioni hanno subito rallentamenti a causa della pandemia ma ciò che più interessa ora è guardare alla programmazione e all'apertura di questi spazi. Che sono stati pensati in un'era nella quale il Covid 19 non c'era, e quindi l'aggregazione e la condivisione di spazi tra più soggetti che lavorano assieme è stato l'input che ha guidato nei lavori effettuati».

Gli aggiustamenti

«Questo significa conclude l'assessore - che ci dovranno essere degli aggiustamenti per sviluppare quelle attività che sono state pensate per questi spazi. Bisognerà valutare in autunno la situazione dell'emergenza sanitaria: potrebbe esserci qualche difficoltà in più, però sto vedendo che ci sono delle idee per mantenere l'obiettivo e organizzare l'impegno e le attività in maniera diversa, compatibile con quel distanziamento sociale cui ci siamo abituati in questi mesi o usando anche strumenti da remoto che possono aiutare in questa fase iniziale. Il Matt, sia come spazio fisico che digitale, deve diventare punto di riferimento e incubatore di start up come è stato pensato».

