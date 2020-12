Ex convento dei Filippini via alla messa in sicurezza

LA RICOSTRUZIONE

MATELICA Sarà un intervento ridotto rispetto a quanto previsto, ma sufficiente a garantire la pubblica incolumità. Il riferimento è alla messa in sicurezza dell'ex convento dei Filippini, storico edificio destinato alla fruizione pubblica, che sarà realizzata con i soli fondi a disposizione del Comune, pari a 60mila euro, dopo la revoca da parte della protezione civile del finanziamento da 90mila euro a suo tempo assegnato all'intervento, in un primo momento, si pensava di dover realizzare un'opera di messa in sicurezza complessiva, in attesa dell'intervento di ristrutturazione sulla base del progetto elaborato da uno studio tecnico esterno. Sulla base delle risorse a disposizione, il Comune rinuncia anche alla sistemazione, attraverso un puntellamento, dello scalone monumentale così da concentrare tutte le risorse rimanenti sui lavori al manufatto finalizzati a salvaguardare l'incolumità pubblica. Altra ragione alla base della decisione risiede nel fatto che tale intervento viene considerato «un approntamento di cantiere necessario per consentire l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento definitivo».

L'ex convento dei Filippini rappresenta un edificio ritenuto di particolare rilevanza dall'amministrazione comunale che intende destinarlo a sede museale.

