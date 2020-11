Ex clinico medico di Ancona sceglie l'Area Vasta 3 per lavorare gratis

MACERATA Serie di assunzioni firmate ieri dalla dirigente pro tempore dell'Area Vasta 3 Nadia Storti. A tempo indeterminato l'assunzione del pediatra Giuseppe Lapergola, fresco di specializzazione: l'Av3 è andata a pescare nella graduatoria del concorso bandito di recente dagli Ospedali Riuniti di Ancona. Poi ci sono decine di stabilizzazioni di infermieri, ostetriche, tecnici ed operatori sociosanitari.

I nomi

Si tratta di Laura Bracalente, Elisabetta Buschittari, Alessia Cervelli, Arianna Coppari, Andrea Crognaletti, Giulia Crognaletti, Antonio Cupaiolo, Margherita Federici,Federica Franca, Daniela Mazzaferro, Vanessa Menchi, Ilaria Pallotta, Laura Perri, Uladzislau Pivar, Marco Scagnetti, Sara Silla, Roberta Verdolini, Elisa Zoccari (infermieri), di Fatma Pina Gulesin,Valeria Garofalo, Miriam Giuggioloni, Ilaria Magnani, Veronica Palmieri (ostetriche), di Luca Michelangeletti, Daniele Belà, Rossano Fabiani, Gianni Gianferro (tecnici), di Tiziana Berto, Nadia De Carolis e Michela Pellegrini (oss). Poi ci sono 15 infermieri che vengono assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid e che comunque sono in attesa della prova orale per il concorso: sono Ciucci Deborah, Brandizi Giulia, Cacchiarelli Marta, Fabbri Francesco, Maila Obino, Ricciardi Rachele, Ferrelli Noemi, Lupi Michele, Palmucci Michele, Scuppa Chiara, Paolorossi Claudia, Ufuoma Anwuli Edhogbo, Beni Edoardo e Antolini Jessica. A tempo, nell'ambito dell'emergenza Covid, l'assunzione con contratto di collaborazione per l'anestesista Alberto Giommarini. Ultima, ma non ultima per importanza, l'assunzione con contratto di collaborazione dell'ex direttore della Clinica Medica di Ancona Armando Gabrielli: il prof ha chiesto ed ottenuto di sostenere in questo periodo l'attività dell'Area Vasta 3 e di farlo a titolo gratuito, giusto un minimo rimborso spese per la trasferta.

