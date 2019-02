Ex Casermette, nuove scuole da completare entro l'estate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICOSTRUZIONE MACERATA Il cantiere del campus scolastico delle Casermette marcia spedito, con la scuola Mestica già in fase avanzata di costruzione e la Alighieri, i cui lavori sono iniziati in secondo tempo, che rincorre. L'edificazione della Mestica, dunque, terminerà prima: contando i 150 giorni dall'avvio del cantiere a novembre, se non ci saranno intoppi ed il meteo non creerà intralci, la scuola sarà completata entro aprile. Diversa invece la situazione della Alighieri. In questo caso, infatti, la validazione del progetto, momento...