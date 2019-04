Estorsione a un dipendente arrestato imprenditore edile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINEMACERATA Era arrivato dal Senegal in Italia con la speranza di un futuro migliore e la voglia di impegnarsi per riuscire a costruirsi una vita decorosa. I sacrifici, quelli, li aveva messi in conto, non le minacce, tantomeno le (presunte) estorsioni. Per tre anni ha serrato i denti e ha resistito, poi non ce l'ha fatta più e ha denunciato. Mercoledì scorso il suo datore di lavoro, un corridoniano di 41 anni è finito in manette, il socio è invece stato denunciato a piede libero. Il 41enne ai poliziotti che lo hanno fermato ha...