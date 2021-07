«Estate da sold out, si lavora alla grande Il traino dei turisti»

MACERATA L'estate promette molto bene anche nel 2021. Si sta verificando, in maniera anche più amplificata stavolta, quello che già era accaduto lo scorso anno, dopo una primavera tra chiusure e lockdown e cioé una grande voglia di vivere, di tornare alla normalità e di ripartire. Così anche stavolta, in modo come si diceva ancora più consolidato e marcato. Bar, ristoranti ma anche pub, pizzerie, parrucchieri, estetisti segnalano un boom di presenze e di prenotazioni.

«Lavoriamo meglio di prima», è il coro unanime raccolto tra gli operatori dei vari settori più colpiti dalle chiusure Covid nei mesi scorsi. C'è entusiasmo, si rivedono gli stranieri a spasso lungo la costa ma anche nei paesini dell'entroterra, in visita a un territorio che non smette mai di stupire. «C'è voglia di normalità e recarsi al ristorante è ritornata l'abitudine preferita di persone e famiglie intere», segnala Letizia Carducci dell'Osteria dei Fiori di Macerata dove gli operatori sono in attesa di un fine luglio al top vista la bella programmazione dello Sferisterio. La gran parte delle attività, anche quelle che in passato, prima dell'avvento del Covid, chiudevano qualche settimana per ferie, specie ad agosto, quest'anno non si fermeranno. «Noi non chiuderemo mai a luglio, agosto e settembre dice Aldo Zeppilli titolare del Caffè Centrale di Macerata- anche perché il nostro è un servizio che viene offerto sia a coloro che non vanno in vacanza e restano in città e a chi arriva a visitare Macerata». Lo stesso discorso che viene confermato anche da estetisti e parrucchieri che grazie alla ripresa del mondo del wedding e delle cerimonie possono tornare adesso un bel sospiro di sollievo dopo un'invernata e una primavera di incertezze e dubbi. Non solo: in molti segnalano che ora, più che in passato, i clienti hanno preso l'abitudine di prenotare, di programmare per tempo, di rispettare l'impegno assunto o di cancellare qualora ci sia un contrattempo. Insomma, abitudini che cambiano, che si rinnovano ma soprattutto un vero e proprio boom di lavoro per moltissimi settori. La speranza collettiva adesso è che grazie alle vaccinazioni e ai protocolli anti Covid a ottobre non ci sia una risalita dei ricoveri e dei contagi ma si possa finalmente dire di aver superato questo periodo di grande incertezza e difficoltà una volta per tutte.

