Esplosione choc in piazza Denunciato un artigiano

L'INDAGINE

POLLENZA Sono bastate meno di 24 ore per individuare il responsabile dell'ordigno artigianale che a Capodanno ha fatto saltare vetri e finestre del palazzo municipale. Ieri mattina, a conclusione di indagini lampo, i carabinieri della stazione di Pollenza e del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, guidata dal tenente colonnello Roberto De Paoli, hanno denunciato un artigiano di 48 anni, residente in città.

Gli accertamenti

I carabinieri, viste le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentiti alcuni testimoni oculari, hanno accertato che l'uomo, dopo avere assemblato numerosi petardi unendoli con del nastro adesivo, li ha fatti esplodere provocando l'onda d'urto che ha causato la rottura dei vetri delle finestre affacciate su piazza della Libertà. L'artigiano si è poi reso responsabile, un'ora dopo circa, di un'altra esplosione, di eguale potenza, in un piazzale in via Ungaretti, senza però creare ulteriori danni. Oltre alla denuncia per esplosioni pericolose e danneggiamento, il pollentino è stato anche sanzionato per la violazione del divieto di spostamento senza giustificato motivo oltre le ore 22, in violazione delle vigenti normative anti Covid.

La ricostruzione

Insomma, ci aveva visto giusto il sindaco Mauro Romoli, che aveva subito parlato di una bravata sfuggita di mano. E in effetti le cose sembrano essere andate proprio in questa maniera, tanto che l'uomo, al momento di essere sentito dagli inquirenti, si sarebbe scusato e detto disposto a ripagare i danni arrecati, visto che non era sua intenzione colpire intenzionalmente persone o cose. «Esprimo soddisfazione per la velocissima soluzione del caso, il lavoro svolto dai carabinieri di Pollenza, guidati dal maresciallo Moretto con la collaborazione della polizia municipale guidata dal maresciallo Fattori, unitamente alle testimonianze raccolte dai cittadini che quella notte hanno assistito all'accaduto dalle finestre di casa ed alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza pubblico installate nelle vie di accesso del paese hanno permesso in meno di un giorno di identificare il responsabile sottolinea Romoli, che però non ha parlato in prima persona con il quarantottenne . Non credo ci sia bisogno di processi pubblici, l'uomo si è reso perfettamente conto di aver sbagliato e di aver fatto una grossa sciocchezza che poteva avere conseguenze ben più gravi».

La posizione

«Sin dal primo momento - prosegue il primo cittadino - avevo escluso altri tipi di moventi, sono contento di aver avuto ragione perché conosco la nostra comunità e so che è sana nelle fondamenta. Invito tutti a rivolgere un ringraziamento alle nostre forze dell'ordine, ai vigili ed agli operai comunali che hanno lavorato a il primo dell'anno quando la maggior parte di noi ha potuto invece passare del tempo con le proprie famiglie». Sul web, invece, hanno sollevato un vespaio di polemiche le dichiarazioni del vicesindaco Andrea Primucci, che a caldo si era scagliato contro i colpevoli del gesto apostrofandoli a male parole: «La colpa non è vostra, è delle vostre madri p che vi hanno messo al mondo». I social si sono spaccati tra chi si è schierato con Primucci, additando gli altri di buonismo, e chi ne ha criticato in particolar modo il linguaggio scurrile, tra questi anche Lega e Movimento 5 Stelle.

La vicenda

«Ho parlato con l'assessore, ma dopo 12 anni di collaborazione e crescita fianco a fianco nemmeno ne avevo bisogno rimarca Romoli il suo è stato uno scivolone dettato da un momento molto concitato, chi conosce Andrea sa bene che tutto è fuorché una persone sessista o misogina, la sua condotta di vita parla per questo, non solo la sua parentesi amministrativa. Il suo difetto è quello di tenere all'amministrazione pubblica più del suo privato e questo l'ha portato ad andare sopra le righe dopo aver visto lo spavento delle persone, i danni fatti dall'ordigno e le possibili conseguenze. Mi scuso a nome dell'amministrazione con le persone che si sono sentite offese dal post del vicesindaco, a cui confermo la mia piena fiducia, e mi auguro che questo incidente possa essere considerato chiuso».

Marco Pagliariccio

