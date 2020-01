Entro l'estate la rotatoria a Civitanova

LE OPERE

CIVITANOVA «La prima rotatoria all'uscita della superstrada pronta entro l'estate». L'annuncio è stato fatto qualche giorno fa dal sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, soddisfatto che la sua proposta di anticipare una parte dell'opera complessiva abbia ricevuto l'avallo di Quadrilatero, Regione, Provincia e Arpam e sancito la fattibilità dell'intervento. Un accordo siglato il 18 dicembre scorso in una conferenza dei servizi tenutasi nella Palazzina tecnologica alla presenza di tutti gli organi istituzionali interessati. «In tale occasione - aveva spiegato Ciarapica qualche giorno fa - ho insistito perché fosse approvata l'esecuzione della rotatoria più piccola (30 metri di diametro) entro l'inizio dell'estate. Oltre all'autorizzazione a procedere, abbiamo già stilato un cronoprogramma per garantire tempi celeri di realizzazione. Sarà installata anche una rampa d'accesso che dalla statale arriva fino alla rotatoria. Sarà il Comune a farsi carico dei costi di quest'opera pilota - aveva aggiunto il sindaco -. L'impegno di spesa è di circa 260mila euro a cui vanno aggiunti gli eventuali costi per il piano di bonifica. Infine vedremo quanto si potrà recuperare dai ribassi d'asta. I lavori della Quadrilatero non potranno avere il via prima del 2021. Tempi troppo lunghi che rischiano di accrescere i problemi di viabilità esistenti. La realizzazione in pochi mesi della rotonda più piccola innanzitutto, risponde a una situazione d'emergenza e riduce i disagi legati alla viabilità con un anno e mezzo di anticipo, inoltre, essa è propedeutica all'opera complessiva della Quadrilatero che la accorperà».

