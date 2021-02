Emiliozzi (M5S): «Chi si approfitta commette un furto ai danni dell'Italia»

MACERATA «Il reddito di cittadinanza sta permettendo a moltissime persone di affrontare con più serenità anche l'emergenza Covid. L'impianto normativo che lo sostiene è efficace. Chi si approfitta della situazione e si appropria di un beneficio senza averne diritto compie un furto ai danni dell'Italia». La parlamentare civitanovese del Movimento 5 Stelle Mirella Emiliozzi commenta così la notizia relativa ai 31 furbetti del reddito di cittadinanza stanati dalla Guardia di finanza (alcuni dichiaravano una situazione patrimoniale mendace, altri erano sottoposti a misura cautelare). La deputata ringrazia «la Gdf e le altre forze di polizia per il lavoro che stanno svolgendo, grazie al quale si scoprono malversazioni sul reddito di cittadinanza». «Sono convinta che questa misura sia fondamentale per il sostegno di milioni di persone e credo fermamente nella sua efficacia prosegue -. Credo che la rete dei controlli che vengono svolti prima di concedere il Rdc sia adeguata: su milioni di percettori i furbetti si riducono a poche decine di malfattori, che puntualmente vengono scoperti. Voglio però sollevare un contro interrogativo. Se invece che sul Rdc l'abuso fosse stato perpetrato sulle pensioni di invalidità, cosa più volte accaduta, si metterebbe in discussione la validità dello strumento pensionistico o ci sarebbe solo la giusta condanna dei malfattori? Tutte le misure di sostegno previste dal nostro welfare testimoniano che l'Italia si prende cura dei suoi cittadini. Rappresentano il meglio che esprime il nostro Paese».

Simone Ronchi

