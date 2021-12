Emiliozzi infettata: «Il Natale più difficile la malattia è oscura»

I CONTAGIATI

MACERATA «La cosa peggiore di essere ammalata di Covid è l'incertezza, che ti attanaglia a ogni respiro e ti fa chiedere che cosa accadrà. È un senso di solitudine che travalica la fisicità e arriva dritto all'anima. Il conforto e la vicinanza degli amici è importante, ma nel senso di smarrimento di una malattia ancora troppo oscura la cosa che più aiuta è sentire una voce sicura che ti indichi cosa fare». Lo scrive su Fb il deputato del Movimento 5 Stelle Mirella Emiliozzi postando una foto della sua mano con l'indice inserito in un saturimetro, strumento che i malati di Covid hanno imparato a conoscere in questi mesi in quanto consente di tenere sotto controllo il livello di saturazione dell'ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue. «Quella voce arriva dai medici dell'Usca - prosegue Emiliozzi - , donne e uomini che ogni giorno portano cure, conforto, speranza, sicurezza. A loro voglio dedicare questo Natale, più difficile della mia vita e a tutti coloro che ogni giorno lottano per salvare la vita degli altri. Buon Natale, che sia un Natale Buono». Tra i commenti sotto il suo post quello dell'assessore comunale di Macerata Katiuscia Cassetta: «Forza, io ne sono appena uscita. I dottori dell'Usca sono stati punto di riferimento, sostegno e sicurezza». Anche il vicesindaco di Potenza Picena Giulio Casciotti ha usato i social per comunicare la sua positività al Covid. «Avevo tanti bei programmi per questo Natale, ma la vita, come spesso capita, ha più fantasia di me e mi ritrovo con questo maledetto virus che gironzola nel mio corpo - il suo messaggio -. L'unica cosa davvero tanto emozionante è stata aver potuto riabbracciare mio figlio, che da diversi giorni, era costretto a gestire da solo la malattia. Seppur molto diverso, con nuove emozioni e stati d'animo inaspettati, sarà comunque Natale», ha concluso.

