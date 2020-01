Emergenza sballo a Capodanno alcol, droga, liti e atti vandalici

I CONTROLLI

MACERATA Capodanno tra feste, eccessi e controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine. Raffica di sequestri e denunce, carabinieri minacciati da un nordafricano in preda ai fumi dell'alcol. Non sono mancati i malori legati all'abuso di alcol, anche tra i giovanissimi. Sono stati giorni di intenso lavoro per i militari dell'Arma e la polizia, impegnati in un servizio a largo raggio in tutta la provincia, volto a garantire la sicurezza delle persone in questi giorni di festa.

L'operazione

I controlli sono cominciati il 30 dicembre: alla vigilia della notte di San Silvestro sequestrati dalla polizia circa 200 chili di fuochi d'artificio tra Corridonia e Monte San Giusto. Erano pericolosi, alcuni non classificati e, dunque, clandestini. Nell'ambito di controlli mirati e servizi coordinati volti al contrasto delle attività illegali di produzione, deposito e vendita di materiali esplodenti ed artifizi pirotecnici non riconosciuti, disposti per questo periodo di festività dal questore Antonio Pignataro, sono finiti nel mirino della polizia numerosi esercizi commerciali di tutta la provincia maceratese. Alla vigilia dell'ultimo giorno dell'anno, nel corso dei controlli effettuati, è stata accertata l'inosservanza delle prescrizioni delle cautele imposte per la detenzione in deposito delle materie esplodenti e, per questa ragione, sono stati sequestrati circa 200 chili lordi di fuochi pirotecnici, classificati e non classificati. I più pericolosi sono stati sequestrati a Corridonia.

I provvedimenti

Nei guai sono finite due persone, entrambe residenti in provincia, a carico delle quali la polizia ha effettuato il maxi sequestro di fuochi d'artificio. Tutto il materiale in questione è stato, poi, distrutto dagli artificieri della polizia della questura di Ancona. I controlli, che avevano l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini ed eliminare dal mercato i fuochi d'artificio illegali e pericolosi, sono continuati anche per tutta la giornata del 31 dicembre. In prossimità delle festività di Capodanno, come ogni anno, si ripropone l'esigenza di attuare un rigoroso controllo ed una accurata vigilanza sul commercio e la detenzione di artifici pirotecnici.

La task force

In azione, invece, per quanto riguarda i carabinieri del comando provinciale di Macerata, agli ordini del colonnello Michele Roberti, 60 militari, impegnati in una articolata operazione per garantire festeggiamenti in sicurezza la notte di San Silvestro. Occhi puntati su locali e piazze, dalla costa all'entroterra, e su tutti i luoghi maggiormente affollati. Nel corso dei controlli, i militari del Norm di Macerata hanno denunciato a piede libero un tunisino per guida in stato di ebbrezza e un gambiano trovato in possesso di hashish. A Tolentino, i carabinieri hanno denunciato per evasione una romena ai domiciliari, che è stata sorpresa fuori casa. Tante le segnalazioni per liti scoppiate dentro e fuori alcuni locali, il più delle volte per futili motivi, subito sedate dai carabinieri. Denuncia a piede libero un giovane di origini nordafricane che la notte di San Silvestro ha minacciato ed oltraggiato i militari di due pattuglie della Compagnia dei carabinieri di Tolentino che erano intervenute poiché l'uomo, in un locale di Passo San Ginesio dove era in corso una festa, in preda ai fumi dell'alcol, aveva cominciato ad infastidire gli altri avventori. Alla vista dei militari il giovane si è rivolto ai carabinieri con parole oltraggiose e minacciose.

La costa

Sette a Civitanova sono stati gli interventi della Croce Verde, tra incidenti e malori. Poco dopo la mezzanotte, lungo la statale adriatica, all'altezza della rotatoria ex Loriblu, i vigili del fuoco di Civitanova sono intervenuti per due cassonetti dell'immondizia a fuoco. A Macerata atti vandalici al Sasso d'Italia. Nonostante le ordinanze anti-botti in vari Comuni, tra cui proprio Civitanova, c'è chi non ha voluto rinunciare a sparare petardi e fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte (e anche oltre).

Chiara Marinelli

