Emergenza a Ferragosto La lite sfocia in aggressione

CIVITANOVA Lite in casa degenera e sfocia in una aggressione in strada, allarme in via Duca degli Abruzzi poco prima dell'alba di Ferragosto. È stato questo uno dei diversi interventi svolti nella notte tra sabato 14 e domenica 15 agosto dai volontari della Croce Verde. Grazie ai controlli mirati e al dispiegamento di forze dell'ordine, in azione nei punti clou della movida civitanovese, la nottata è trascorsa relativamente tranquilla. Diversi i malori, uno dei quali legati ad una crisi dovuta al Covid-19, intorno alle 5 del mattino, e come si diceva l'aggressione avvenuta in strada avvenuta verso le 4.30. Erano in due e uno è scappato via, facendo perdere le sue tracce. Nella prima mattinata di domenica, poco prima delle 7, una giovane donna ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro alcune macchine parcheggiate lungo via Toscana. Nulla di grave, fortunatamente, sia per lei che per un'altra persona che si trovava nella stessa auto della giovane. Sempre nella prima mattinata di ieri, invece, scontro tra due auto lungo la statale adriatica a Fontespina, all'altezza di uno dei sottopassi che portano al lungomare Nord. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova Marche.

