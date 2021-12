Eliminata tutta l'isola pedonale in via Lido

CIVITANOVA Non solo Macerata. Anche Civitanova mette mano alla viabilità per iol periodo natalizio. I particolare c'è la modifica dell'estensione dell'area pedonale urbana. La Giunta comunale ha infatti approvato una modifica che elimina da oggi, venerdì 3 dicembre, l'isola pedonale in via Lido, che era stata istituita in via sperimentale a ottobre.

Si conferma l'area pedonale urbana nei giorni di venerdì, sabato e domenica, prefestivi e festivi, dalle ore 18 alle ore 2 in via Trento, via della Nave, via Carena, via Conchiglia, piazza Conchiglia, con esclusione di via Lido dalla pedonalizzazione. Trascorso un significativo periodo di sperimentazione l'Amministrazione comunale ha ritenuto di poter valutare positivamente il provvedimento di pedonalizzazione nella sua impostazione generale in relazione alle finalità di sicurezza urbana perseguite, ma è emerso che via Lido è scarsamente rilevante ai fini della circolazione pedonale e della prevenzione degli assembramenti notturni. Pertanto, nella suddetta via sarà dunque consentito anche il parcheggio delle auto ai residenti con il contrassegno esposto sui veicoli autorizzati».

