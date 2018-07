Elicotteri e posti di blocco Scatta il piano estate sicura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PREVENZIONE MACERATA Controlli a tappeto su tutta la provincia. Gli occhi dei militari del 5° Nucleo-elicotteri carabinieri Pescara scrutano dall'alto i comuni del Maceratese mentre i colleghi del comando provinciale a terra si muovono in maniera coordinata battendo palmo a palmo le zone sensibili. Vigilanza, posti di controllo e posti di blocco, per porre in atto servizi ad alto impatto a Macerata e nei comuni della costa. Un'azione coordinataAnche ieri il comando provinciale, guidato dal colonnello Michele Roberti, ha predisposto un...