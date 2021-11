Elezioni in Provincia Convocati i comizi

MACERATA Questa volta dovrebbe essere la data buona. Dopo i rinvii a causa della pandemia che ha scosso anche il nostro Paese, il 18 dicembre, in tutta Italia si voterà per il rinnovo di 75 consigli provinciali e per il rinnovo di 31 presidenti di Provincia. Anche la Provincia di Macerata deve rinnovare sia il presidente che il Consiglio e nella giornata di ieri sono stati convocati i comizi elettorali. Le operazioni di voto di sabato 18 dicembre si svolgeranno dalle 8 alle 20. Si tratta di elezioni di secondo grado, come stabilito dalla legge Delrio, pertanto non sono chiamati a votare i cittadini ma solamente i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Macerata e possono essere eletti alla carica di presidente tutti i sindaci dei Comuni della provincia. Entro il 18 novembre sarà approvata e pubblicata sul sito della Provincia di Macerata la lista generale degli aventi diritto al voto ed entro il 28 novembre dovranno essere presentate le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di consigliere. Dopo la giornata di voto, le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avverranno a partire dalle ore 9 di domenica 19 dicembre. Il presidente eletto, che prenderà il posto di Antonio Pettinari, rimarrà in carica per 4 anni, mentre i Consiglieri per un biennio.

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA