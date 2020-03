EFFETTO PSICOSI

MACERATA Più che il Coronavirus poté la confusione. A svuotare le sale cinematografiche in questi giorni è stata soprattutto la guerra a colpi di ordinanze-ricorsi nuove ordinanze tra presidenti della Regione e del Governo, e la chiusura ha avuto l'effetto di una mazzata. Al punto che ancora oggi titolari di cinema e direttori di teatri vivono col timore che da un momento all'altro possa arrivare una nuova ordinanza che annulli di nuovo date previste in calendario da mesi e, in alcuni casi, già sold out.

La reazione

C'è anche chi propone delle promozioni per attirare i clienti e porre un rimedio a questi cinque giorni di stop. «Nella settimana di riapertura (dal oggi all'8 marzo) tutti i film a 4,90 euro (escluso anteprime ed eventi speciali)». L'annuncio è del gruppo Giometti e la promozione sarà valida in tutte le strutture del gruppo tra Marche, Emilia Romagna e Toscana, quindi anche in quelle di Tolentino e di Matelica. «Ripartiamo con una promozione forzata ha commentato Massimiliano Giometti, titolare del Gruppo -. Una promozione resa possibile grazie alle distribuzioni. Martedì avremo un incontro per fare il punto della situazione. Le uscite di moltissimi film sono state spostate; a questo punto o ci sarà l'estate più prolifera degli ultimi 50 anni oppure le pellicole rischiano di uscire tutte insieme».

La penalizzazione

«La chiusura ha portato notevoli danni economici - spiega il direttore -; consideri che noi non abbiamo gli ammortizzatori sociali che avrebbero potuto dare una mano ai nostri 90 dipendenti. La situazione peggiore l'abbiamo vissuta nelle Marche proprio perché c'è stata una grandissima confusione: pensi che l'unica nostra struttura rimasta aperta in questi giorni è stata quella di Prato, dove si concentra la più grande comunità cinese».

«A prescindere dalla sospensione il cinema ha delle incombenze fiscali che necessitano la presenza di personale ha spiegato Monica Perugini, titolare del Multiplex 2000 di Piediripa -. Già il fatto di dover predisporre una riapertura dopo questi giorni di stop è un lavoro in sé. Lo scorso fine settimana abbiamo avuto un calo e lunedì 24 abbiamo toccato un -70% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nonostante un gennaio che ha portato a casa un risultato ottimo, che non avevamo dal 1995, purtroppo in questa settimana abbiamo perso moltissimo e queste decisioni hanno penalizzato tutto il settore. Inoltre le case di distribuzione, visto il perdurare della situazione nel nord Italia (che rappresenta gran parte dell'indotto) hanno deciso di stoppare la distribuzione delle pellicole e quindi manca anche il prodotto, il film stesso; riaprire in queste condizioni non so quanto potrà essere positivo».

«Come stabilito dall'ordinanza, abbiamo sospeso le rappresentazioni sia cinematografiche sia teatrali fino a sabato ha spiegato il presidente dell'Azienda Teatri di Civitanova Aldo Santori -. Approfittando dello stop forzato abbiamo fatto dei lavori di manutenzione che erano previsti nelle sale ma ovviamente non vediamo l'ora di ricominciare». La prossima serata al Rossini, quella del 5 marzo, è già sold out. «Parliamo di 850 posti a sedere - ha concluso Santori - ma in caso di un'altra sospensione, si andrebbe incontro a un nuovo danno».

Alessandra Bastarè

