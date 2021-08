Effetto Green pass festa del patrono senza il luna park

LA DECISIONE

MACERATA Alla fine non c'è stato nulla da fare, se non prendere atto dell'evidenza e decidere l'annullamento del luna park di San Giuliano e della fiera dei dolciumi che solitamente si svolgono negli spazi del centro fieristico di Villa Potenza in occasione della festività patronale. In genere il periodo era quello dal 16 agosto al 5 settembre: c'era stata la determina dirigenziale di ammissione degli operatori ma entro il termine indicato dall'atto amministrativo, quello del 27 luglio, al Comune di Macerata sono piovute decine di rinunce alla partecipazione «motivate - si legge nel documento firmato dal primo cittadino Sandro Parcaroli - dal periodo di difficoltà che il settore sta vivendo a causa della pandemia e dai conseguenti timori relativi ad una non sufficiente partecipazione di pubblico a causa da un lato del mancato svolgimento della tradizionale Festa della birra e dall'altro dalle limitazioni imposte dalla normativa di prevenzione dal Covid ed infine dall'obbligatorietà del Green pass per la partecipazione del pubblico». Il Comune ha tentato la strada della sostituzione dei rinunciatari ma anche in questo caso nessuno tra gli operatori commerciali ha risposto positivamente all'invito a partecipare. Delle 50 postazioni che di solito vengono allestite a Villa Potenza per il luna park e la fiera dei dolciumi, solo in 5 hanno dato la disponibilità ad essere presenti.

A quel punto però si è posto il problema di organizzare una macchina complessa, anche dal punto di vista dell'erogazione dei servizi, per un numero esiguo di operatori ed anche questi ultimi alla fine hanno rinunciato, Una operatrice ha chiesto lo spostamento in un'area più vicina al centro città ma il Comune ha rilevato che di aree disponibili non ce ne sono. Il gran caldo di queste settimane è invece l'antidoto per sterilizzare l'entrata in vigore del Green pass nei locali dediti alla ristorazione. Dove la gente chiede di mangiare all'aperto nella stragrande maggioranza dei casi. «Grandi problemi nel mio locale non ne ho avuti con il Green pass afferma Fabio Domizi di Pippo e Gabriella di Sant'Angelo in Pontano - visto anche che il maggior lavoro si svolge di sera e la gente preferisce mangiare all'aperto. C'è un problema legato alla app del governo che non scansiona e riconosce i Green pass dei turisti provenienti da paesi extracomunitari. Purtroppo per americani, inglesi e australiani che sono capitati da noi ho avuto modo di verificare che la app non legge il Qr code per cui mi devo fidare del cartaceo del cliente che mi dimostra di essere vaccinato. La prova del nove verrà in autunno quando si mangerà solo all'interno, sia per chi non ha la carta verde che organizzativo per noi». Anche a Macerata il bel tempo è al fianco dei ristoratori, la gran parte dei quali dispone di posti all'aperto che può sfruttare per far mangiare in propri clienti. «Dall'entrata in vigore del Green pass abbiamo avuto solamente due cene al chiuso - ribadisce Aldo Zeppilli del Centrale.eat - e non ci sono stati problemi perché si trattava di persone che lavorano al teatro e quindi tutti avevano questo documento. Avendo molto spazio all'aperto la tendenza nostra, che è anche una richiesta dei clienti, è quella di poter mangiare fuori dove non viene richiesta alcuna certificazione. Quindi l'unica problematica che la clientela riscontra è che chi va al bar e non ha il Green pass non può sedersi all'interno ma consumare solo al banco». Un grande senso di responsabilità, anche da parte dei più giovani nell'esibire il Green pass, è segnalata da Marco Guzzini del ristorante DiGusto. «Il bel tempo favorisce il mangiare all'aperto afferma - mentre chi sta dentro viene controllato velocemente all'ingresso con l'applicazione e il documento di identità. Trovo responsabilità nelle persone, in particolare nei più giovani che si dimostrano ligi al rispetto delle norme».

