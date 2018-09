Edifici sicuri Arrivano i fondi per i controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PREVENZIONERECANATI Un finanziamento di 66mila euro per sostenere lo sforzo economico del Comune per gli incarichi professionali per gli studi sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. Sebbene tutte le sedi scolastiche di competenza comunale siano stati più volte controllati dai tecnici dell'ente e della Protezione civile all'indomani degli eventi sismici, l'amministrazione comunale non interrompe i controlli e si pone l'obiettivo di definire un quadro completo delle condizioni complessive di tutte le strutture. I controlli...