Ecco nuovi fondi a Civitanova per i lavoratori colpiti dalla crisi legata al Covid

MACERATA A Civitanova la giunta comunale guidata dal sindaco Fabrizio Ciarapica offre la possibilità di accedere ai fondi destinati alle categorie di lavoratori colpiti dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Covid-19 riaprendo i termini per la presentazione delle domande e prorogando le date di scadenza di presentazione delle istanze on-line per i contributi a sostegno dei lavoratori autonomi, ditte individuali e liberi professionisti con un fatturato sull'intero anno 2019 non superiore a 75mila euro e che presentino una riduzione del fatturato 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per questa ulteriore manovra saranno utilizzati i 140mila euro derivanti dalle economie dei bandi precedenti.

L'avviso

Nell'avviso, che sarà pubblicato questa mattina e resterà aperto per dieci giorni, si specifica che potranno fare domanda solo coloro che non l'hanno già presentata in precedenza. Nuova possibilità di ristori comunali dunque per lavoratori autonomi, ditte individuali e liberi professionisti che nel periodo estivo hanno avuto un recupero di fatturato, mentre nel periodo appena successivo hanno subito un'ulteriore e significativa riduzione del fatturato a causa delle ulteriori restrizioni governative. La somma che verrà erogata come ristoro non potrà superare le 500 euro e potrà essere ridotta proporzionalmente in base alla disponibilità nuova assegnata a tale bando integrativo e il totale delle domande ammesse.

