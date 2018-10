Èallarme truffa dell'abbraccio Anziani sempre più nel mirino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAMACERATA Anziani nel mirino della truffa dell'abbraccio. Una donna cerca di sfilare la catenina dal collo di un pensionato dopo averlo abbracciato in segno di gratitudine per aver dato un'informazione stradale. È allarme in provincia alla luce di un secondo caso, a distanza di pochi giorni dall'altro, che ha visto in azione malviventi senza scrupoli che pongono nel mirino uomini di una certa età per raggirarli e sfilargli catenine, orologi e portafogli.La preoccupazione Un'escalation di casi che sta creando grande preoccupazione...