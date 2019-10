Èallarme spaccio nelle scuole droga anche a ragazzi under 12

L'OPERAZIONE

MACERATA Droga tra libri e quaderni: i controlli della polizia nelle scuole di Macerata aprono scenari inquietanti sul fronte dello sballo tra i giovanissimi. E il questore Antonio Pignataro lancia un appello: «L'indifferenza della società è il male peggiore dei nostri tempi - dice -. Ora occorre reagire per evitare che la vita dei nostri ragazzi venga avvelenata e distrutta dalle sostanze stupefacenti».

L'impegno

La questura di Macerata è impegnata quotidianamente nell'operazione Scuole sicure, che vede impegnati gli agenti della Squadra mobile, diretta dal commissario capo Maria Raffaella Abbate. Un'attività, spiega il questore, «a difesa delle giovani generazioni e delle tante famiglie dalle tribolazioni che provano nel vedere i propri ragazzi destinati a cadere nel tunnel della droga e quindi all'autodistruzione». I controlli vengono effettuati nei pressi degli istituti scolastici: veri e propri pattugliamenti con l'impiego di poliziotti in divisa e in borghese, sia prima dell'orario d'ingresso che all'uscita degli alunni. Ma l'attività investigativa viene svolta anche durante le lezioni per evitare, come evidenzia la polizia, «sporadiche irruzioni o consegne di droga da parte di pusher ai ragazzini, che a loro volta, ormai arruolati, sono destinati a spacciare per avere le loro dosi gratuite».

I movimenti

In particolare durante l'uscita dei giovani da scuola, gli agenti della Mobile hanno notato in alcuni istituti degli strani movimenti da parte di minorenni. Pertanto, in sinergia con le autorità scolastiche, è partito un attento monitoraggio. Proprio questa settimana un controllo ha portato al sequestro di droga (con annessa segnalazione amministrativa): vicino a una scuola trovati dei minorenni in atteggiamenti sospetti. I ragazzini, non appena vista la polizia, si sono disfatti della marijuana. Emblematico anche il caso di un 15enne italiano di buona famiglia che nascondeva dosi, sempre di marijuana, nel suo zaino. La questura, proprio in relazione allo spaccio dentro e fuori dalle scuole, già da tempo, come detto, conduce «una intensa attività investigativa per stroncare qualsiasi attività di spaccio diretta a ragazzi minorenni, alle volte addirittura sotto i 12 anni».

La posizione

Il questore Pignataro tiene a evidenziare un particolare: «I nostri interventi, che saranno garantiti anche nel futuro e sempre in maniera più incisiva, potranno dare i massimi risultati solo ed esclusivamente con la partecipazione sinergica di tutte le istituzioni coinvolte nelle attività di prevenzione, a cui va il mio plauso per l'impegno profuso fino ad oggi. Un gioco di squadra che deve essere considerato un punto di arrivo, ma allo stesso tempo un punto di partenza per aggredire e sconfiggere il preoccupante e dilagante fenomeno dell'uso e dello spaccio di droghe nelle scuole, che vede i nostri giovani sempre con un'età più precoce affacciarsi al mondo della sballo, come si può rilevare nei reparti di pediatria di ogni ospedale dove si assiste all'aumento dei ragazzi ricoverati a seguito di patologie causate dall'uso di droga. Siamo di fronte, purtroppo, ad una società che vuole sempre di più un uso della droga accettato e normalizzato e pertanto ancora una volta chiedo ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, alle famiglie e alle altre figure che lavorano a scuola di adempiere, come sottolinea in ogni occasione il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, alle proprie funzioni con fedeltà alla Repubblica, disciplina ed onore, in quanto dalla loro capacità di rilevare situazioni anomale, come lo spaccio di droga, può dipendere la vita dei ragazzi, evitando così che tante famiglie possano entrare nella disperazione vedendo i propri figli, a causa della droga, cadere nel tunnel dell'autodistruzione».

Il problema

In questo delicato contesto il questore Pignataro lamenta «l'indifferenza che ormai pervade tutta la società moderna», e ricorda le parole di Gabrielli, secondo cui «il peggiore dei mali possibili dei nostri tempi è l'indifferenza, è il girarsi dall'altra parte, è il non fare le scelte di campo che siamo chiamati a fare: dove stare e con chi stare».

Daniel Fermanelli

