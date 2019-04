«È un gesto inaccettabile ma ora guardiamo avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA REAZIONEPOLLENZA «Una ragazzata, ma grave e intollerabile - afferma Luigi Monti, sindaco di Pollenza -. Come Comune ci siamo subito interessati tramite i servizi sociali. I ragazzini hanno capito la gravità del gesto e seguiranno l'iter giudiziario iniziato a seguito della denuncia da parte dei carabinieri. Nei pressi della scuola c'è un faro e alcune telecamere hanno ripreso il loro ingresso. In precedenza in quella zona si erano verificati episodi che avevano reso necessario il posizionamento delle videocamere di sorveglianza. E tutti...