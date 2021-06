«È stata un'impresa titanica tra terremoto e pandemia»

LE STORIE

MACERATA Un'impresa titanica. Difficile usare altri termini per definire il percorso scolastico dei ragazzi dell'entroterra maceratese che da ieri sono alle prese con l'esame di maturità. Nel 2016, appena messo piede nelle rispettive scuole superiori, sono stati costretti ad uscire a causa del terremoto. Chi ha cambiato casa, chi plesso scolastico, chi invece ha solo saltato le settimane delle scosse, tutti hanno comunque risentito di quel periodo, approcciando in modo molto particolare la loro prima esperienza nella scuola dei grandi. Ritrovata la stabilità, nel quarto anno tutto si è interrotto per via del Covid e ancora oggi persistono quei problemi che hanno reso la maturità un evento completamente differente dalle annate precedenti.

La discussione

Francesca Paganelli, di Camerino, quinto del liceo classico Varano, dovrà sostenere l'esame il 19 giugno. «Con il sisma non sono andata a scuola per circa tre mesi, la situazione che stavo vivendo sembrava più che surreale spiega la ragazza -. L'inizio di un percorso che si è bloccato accidentalmente, per poi rimanere sospeso nell'aria. Un'esperienza per me, ma come per tutti, brutale. Fortunatamente non ho perso la casa dove vivevo e proprio per questo in quel periodo abbiamo ospitato i nostri parenti. A gennaio un nuovo inizio perché dalla sede in centro, siamo stati spostati nella sede degli altri licei a San Paolo. Ancora nuovi visi, una nuova classe, ma soprattutto una nuova scuola. Gli studenti erano il quadruplo di quelli che ero abituata a vedere prima. Siamo stati catapultati all'improvviso in una nuova realtà, completamente differente dalla prima». Poi il Covid. «Un'altra fase di stop prosegue Francesca -. L'esperienza del sisma per me ha significato unione, convivenza, affetto, mentre questa del Covid separazione e solitudine. Vedere e interagire quotidianamente con i miei compagni solamente attraverso uno schermo è stato pesante, un massacro a livello psicologico. Appena tornati a scuola sembrava quasi che avessimo tutti perso la capacità di relazionarci con il prossimo. Per gli esami ho un po' di lecita paura, credo però che l'impegno è sempre ripagato».

I racconti

Nello stesso plesso scolastico c'è anche Flavio Sori, di Valfornace, che frequenta il liceo sportivo e dovrà sostenere l'esame il 26 giugno. Lui la sua casa l'ha persa nel 2016 e ha sofferto moltissimo la distanza da sfollato. «Il sisma ci ha subito costretto allo stop, io mi sono trasferito a Civitanova, la distanza si è fatta sentire molto con orari duri da sostenere per i trasporti ogni giorno conferma Flavio -. Quando sono tornato è stato rigenerante e siamo tornati un po' più alla normalità. Poi il Covid ci ha di nuovo complicato tutto. Rimanere a casa è stato duro, siamo stati lontani e non abbiamo potuto vivere momenti insieme come gite o altri appuntamenti. Per l'esame, comunque, mi sento abbastanza pronto». Più incertezze invece per Leonardo Simoncini (che è anche presidente della consulta provinciale degli studenti), di San Severino Marche e che frequenta il liceo classico di Tolentino. Lui l'esame lo darà il 21 giugno. «Iniziare l'esperienza delle superiori con il sisma è stato traumatico, il primo anno è già complicato di suo, figuriamoci con il terremoto che ci ha costretto a stare a casa e poi a cambiare sede. Secondo me per ora siamo la generazione più colpita dai problemi degli ultimi anni afferma Leonardo -. Per l'esame ormai quello che è fatto è fatto, tuttavia percepisco alcune mancanze sugli argomenti fatti in Dad rispetto a quelli affrontati in classe».

Riccardo Antonelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA