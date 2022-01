È stata avviata una procedura telematica per le pratiche

MACERATA I contributi in questione, confluiti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro. Gli enti locali interessati hanno provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno - tramite la nuova piattaforma di gestione delle linee di finanziamento Gli, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (Mop) - entro il termine del 4 giugno 2021. Tale richieste, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del 21 gennaio 2021, «possono essere nel limite massimo di 5 milioni di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti, 10 milioni di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti e 20 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana». La procedura telematica, predisposta dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali tramite la richiamata piattaforma Glf - ha rilevato la presentazione di 649 certificazioni per un totale di 2.418 progetti ed una richiesta di risorse pari a 4.4 miliardi di euro. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il decreto del 30 dicembre 2021, a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.

