È Michele il primo a salutare il 2020

MACERATA Sono Michele e Zaira i primi nati del 2020 e del nuovo decennio in provincia di Macerata. Fiocco rosa nel capoluogo, mentre è di colore azzurro mare quello di Civitanova. Doppia nascita, dunque, una per ciascun presidio ospedaliero, e a soli 4 minuti di distanza l'uno dall'altra. Il primato nel nuovo anno spetta al piccolo Michele, venuto alla luce alle 2 e 47 del 1° gennaio 2020 all'ospedale di Civitanova. Secondogenito, il bimbo è nato con parto naturale, con un peso di 3,280 kg e il supporto della dottoressa Paola Vitali e delle ostetriche del reparto. Curiosità: la mamma è Maura Catinari, infermiera nel reparto di allergologia della stessa struttura, mentre il padre, Lorenzo Paolucci, lavora sempre in città presso il ristorante da asporto Take Away in via Dante Alighieri di cui è titolare. Poco dopo, alle 2 e 51 minuti, ma a Macerata, è invece nata Zaira, anch'essa con un parto naturale, per un peso di 3,295 kg, in questo caso grazie alla supervisione dell'equipe guidata dalla dottoressa Maria Giovanna Piermartiri. Per lei e per la gioia dei genitori Marta e Manuele si è accesa la luce rosa della lanterna della nascita sul palazzo comunale in piazza della Libertà. In regione invece la prima nata è Serena Esposito, venuta al mondo alle ore 1.12 all'ospedale di Fano. La famiglia vive a Lucrezia (Pesaro).

