«È meglio l'obbligo vaccinale che delegare a noi i controlli»

MACERATA Green pass al via ieri anche nelle palestre del Maceratese. Secondo gli addetti ai lavori, tuttavia, l'impatto vero si potrà valutare con la ripartenza effettiva delle varie attività sportive nel mese di settembre. La prima giornata dopo l'entrata in vigore dell'obbligo è passata, dunque, senza particolari problemi. Non mancano però alcuni spunti di riflessione dalla categoria.

Il coraggio

«Parlo in primis da uomo appassionato anche di politica e da persona vaccinata - afferma Giorgio Luzi, presidente della Lega Ginnastica e della Virtus Pasqualetti di Macerata -, chi ci governa deve prendersi la responsabilità di prendere decisioni e di dirigersi verso l'obbligo della vaccinazione senza delegare a terzi. Bisogna avere coraggio - continua -, con il green pass possono comunque rimanere delle zone d'ombra dovute a delle fasce anagrafiche, penso a quelle più giovani dove non è richiesto il green pass. Per non parlare della tutela della privacy, che nel rapporto con green pass fa generare delle incongruenze». Finora in palestra non sono giunte particolari richieste: «I nostri istruttori hanno scelto tutti in autonomia di farlo e questo ci rassicura - dice -, le esigenze vere dei clienti emergeranno a settembre, anche se in alternativa al vaccino il tampone per le palestre sul lungo periodo non è oggettivamente praticabile per ragioni economiche e non solo». L'atteggiamento di alcuni sportivi che aspetteranno settembre per effettuare la propria vaccinazione lascia perplesso Francesco Clerico, titolare delle palestre Robbys con sedi a Macerata, Tolentino e Trodica di Morrovalle.

L'attesa

«Non ha molto senso secondo me - sottolinea -, oggi non ci sono stati particolari problemi se non che ho dovuto evitare di far entrare due persone perché si sarebbero vaccinate con la prima dose una oggi e un'altra la prossima settimana». Sull'obbligo per l'ingresso Clerico è molto chiaro: «Il green pass è stato pensato per aumentare il numero delle persone vaccinate e questa è la sua finalità principale - spiega -, averlo esteso anche ad attività discriminate dalle chiusure può sembrare un ulteriore danno economico, ma, se ci pensiamo, oggi le palestre sono divenute tra i luoghi più sicuri in assoluto: sarebbe logico estenderlo a tutte le attività al chiuso, penso ad esempio agli assembramenti che si creano all'interno dei supermercati».

Le richieste

Tutto tranquillo anche a Montecassiano: «Le richieste più particolari erano già giunte nei giorni precedenti dagli irriducibili che non voglio vaccinarsi - afferma Massimo Amici della palestra Live Energy -, le domande principali hanno riguardato la possibilità di sospendere o recuperare gli abbonamenti già pagati per quanto rimarrà in vigore il green pass. Il nostro desk dell'accoglienza sempre presidiato e abbiamo un gestionale che una volta registrato il green pass ci avviserà sulla sua durate e sull'eventuale scadenza, così come avviene per i certificati medici». Aveva già preavvertito i clienti di munirsi di green pass Patrizia Cutonilli della palestra X-Fit di Corridonia: «Ho adottato questa linea e non transigerò in nessun modo - conferma -, certo, per me è più facile gestire la situazione perché offro specialmente servizi di personal trainer. Finora tra i miei clienti in tre mi hanno comunicato di non voler fare il vaccino e ho messo a disposizione lo spazio esterno, credo che in inverno, comunque, è inverosimile che si possa andare avanti a tamponi e queste persone non si iscriveranno più. Col green pass è normale che i rapporti con qualcuno si raffredderanno». Infine, una considerazione piuttosto condivisa: «Non capisco perché il certificato valga per noi e non per parrucchieri ed estetiste».

a. moz.

