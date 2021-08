È assalto alle farmacie raddoppiati i tamponi Boom di vaccinazioni

IL FENOMENO

MACERATA Caccia a tamponi e Green pass mentre raddoppiano i numeri delle vaccinazioni settimanali in farmacia. E le strutture che forniscono questi servizi sono sommerse di richieste che non sempre riescono a soddisfare. L'impennata di prenotazioni per effettuare il tampone è scattata ancor prima che il governo varasse l'operazione Green pass con forti restrizioni per chi non ha la carta verde. Si è scatenata la ricerca di un posto libero per effettuare il tampone ma anche per cercare di vaccinarsi in vista del periodo più vacanziero dell'anno. «C'è stato un aumento vertiginoso per fare il tampone nelle farmacie rileva Luciano Diomedi, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Macerata- ed allo stesso tempo si è impennata la richiesta di scaricare il Green pass in farmacia. In pochi giorni è aumentato del 100% il numero di prenotazioni nelle nostre strutture, con l'aggiunta di un problema legato alla piattaforma nazionale on line che venerdì ci ha creato difficoltà nell'accreditamento dei dati delle persone tamponate ed a cui poi si deve rilasciare il Green pass. La procedura è un po' più lunga rispetto a quella legata alla vaccinazione, e per i tamponi il problema si è verificato nella pagina dalla quale viene poi scaricato il Green pass. Purtroppo, come spesso accade nei primi periodi di funzionamento di qualcosa di nuovo, si creano disservizi che vanno poi a regime in qualche giorno. Certo è che la farmacia sta andando sotto pressione per la mole di lavoro cui è soggetta tra vaccinazioni, tamponi, Green pass da scaricare. Nella provincia di Macerata le farmacie hanno fatto circa 2.500 vaccini nel mese di luglio ma potremmo farne molti di più solo se ci dessero più dosi da inoculare».

La novità

Altra novità riguarda il possibile abbassamento a 8 euro dei tamponi da fare ai giovani tra i 12 e 18 anni. Le farmacie che aderiranno avranno rimborsata la restante quota di 7 euro dallo Stato. «Io credo che chi ha deciso di fare il tampone proseguirà a farlo in modo quasi volontario al di là del prezzo fissato ribadisce Diomedi -. Il costo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sarà pari a 8 euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 euro. In particolare, per i test eseguiti in favore dei minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie aderenti dovrebbero ricevere un contributo da parte dell'amministrazione pubblica pari a 7 euro. Va detto che c'è anche qualcuno che preferisce fare più tamponi settimanali in farmacia invece che vaccinarsi, spendendo 150 euro al mese per questo esame. Chi richiede attualmente il tampone sono soprattutto giovani che devono partecipare a cerimonie o eventi per cui è obbligatorio il Green pass». Non solo le farmacie, perché anche nei laboratori privati c'è la fila per effettuare il tampone in questi giorni. E' il caso del gruppo Kos care che ha un suo polo di riferimento a Macerata in Villalba.

L'impennata

Dove sia ieri che venerdì sono state diverse centinaia le persone che si sono recate per effettuare il tampone veloce o molecolare. Una vera e propria impennata che si è registrata nei diversi punti tampone del polo diagnostico Kos care, anche qui in coincidenza con l'entrata in vigore della carta verde. Inoltre c'è una richiesta anche di test sierologico da parte di persone che vogliono verificare quantità e qualità della propria copertura e risposta anticorpale. E' chiaro che questo incremento di attività mette sotto pressione gli operatori sanitari di Villalba e degli altri centri Kos care dove si effettuano i tamponi.

Le richieste

Situazione confermata anche a Tolentino presso la farmacia Marcelletti. «Da lunedì scorso ad oggi non sono riuscito a soddisfare tutte le richieste che sono giunte di tamponi afferma il titolare Alberto Marcelletti- ed a qualcuno ho dovuto dire no. E purtroppo devo dire di aver trovato ogni giorno anche dei positivi asintomatici tra coloro che sono venuti. Abbiamo fatto in giornata punte di 60 al giorno di tamponi, ed allo stesso tempo abbiamo raddoppiato anche le vaccinazioni che sono passate a 120 dosi a settimana. A questo si aggiunge anche la gente che viene in farmacia per chiedere di avere il Green pass, un'ulteriore incombenza. Sulla questione dei prezzi calmierati per i tamponi in farmacia ho molti dubbi su quanti farmacisti aderiranno perché l'impegno è gravoso, il costo attuale è già quello più basso tra le regioni italiane e se non interverrà un'integrazione del governo non so quante strutture daranno la disponibilità».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA