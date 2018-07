Duemila firme per opporsi alla struttura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA MOBILITAZIONEMACERATA Prosegue la raccolta di firme del Movimento 5 Stelle in città contro l'apertura del nuovo centro commerciale di Piediripa. Tra quelle cartacee e quelle online le firme raccolte hanno superato quota 2000 e coinvolgono cittadini di tutte le età e categorie: dai giovani agli anziani, da chi ha attività in centro a chi opera fuori dalle mura. Le firme raccolte saranno portate lunedì prossimo in consiglio comunale dove si discuterà, con un ordine del giorno, proprio della questione della lottizzazione Simonetti e del...