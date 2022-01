Duemila euro per i vaccini da donare ai Paesi poveri

CINGOLI Piccole iniziative dal grande significato come quella ideata e concretizzata dagli alunni delle due classi quinte della Scuola Primaria di Cingoli capoluogo dell'Istituto Comprensivo Mestica. Veramente straordinari questi bambini che con i loro insegnanti hanno creato degli oggetti (scarpette di lana, presine, segnalibri, braccialetti, centrotavola) poi offerti dagli stessi allievi durante due mercati settimanali: la somma ricavata pari a 2.150 euro è stato consegnate alle rappresentanti regionali dell'Unicef lo scorso fine settimana con una cerimonia che si è tenuta davanti al piazzale del plesso scolastico.

La gioia

Grande la soddisfazione da parte dei bambini (ma anche dei genitori e della dirigente scolastica Emanuela Tarascio) quando la dirigente provinciale dell'Unicef Patrizia Scaramazzo ha sottolineato il fatto dicendo che «nessuna scuola nella regione ha raccolto così tanto». L'introito è stato devoluto a favore del progetto Unicef, diretto alla donazione di vaccini destinati ai bambini dei Paesi in difficoltà. Hanno contribuito all'iniziativa di solidarietà le famiglie e altre classi. I lavoretti sono stati prodotti dagli scolari in classe e a casa. Alla cerimonia oltre la dirigente scolastica Emanuela Tarascio, la responsabile regionale e la dirigente provinciale dell'Unicef, quali Mirella Mazzarini e Patrizia Scaramazzo, anche l'assessore comunale della pubblica istruzione Martina Coppari. Congratulandosi coi gli allievi e le insegnanti, negli interventi le autorità presenti hanno evidenziato l'operatività della scuola e l'impegno dei scolari.

leo. mass.

