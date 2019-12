Due serre di marijuana in manette un 39enne

IL BLITZ

MATELICA In casa aveva allestito due serre fai da te di marijuana, arrestato dai carabinieri un disoccupato di 39 anni. Il blitz a Matelica. Durante lo svolgimento degli specifici servizi organizzati ad hoc dal comando compagnia di Camerino, guidato dal capitano Roberto Nicola Cara, finalizzati al contrasto dell'illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti e all'individuazione di persone di interesse operativo, i militari hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione di marijuana, Andrea Montesi, 39 anni, residente a Matelica.

La perquisizione

A seguito della perquisizione personale e domiciliare effettuata nell'abitazione di proprietà dei genitori ma in cui vive il giovane, sono stati trovati 236 grammi circa di sostanza stupefacente contenuta in 14 vasetti di vetro, alcuni dei quali trovati in uno zaino vicino alla porta di ingresso; cinque piante dell'altezza di 70 centimetri già con infiorescenze e foglie più altre tre in fase di germogli, del peso complessivo di circa 850 grammi, fusti compresi. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre trovati dei bilancini di precisione, una serie di strumenti per il confezionamento delle dosi e un grinder. Le due serre indoor per la coltivazione di marijuana erano completi di tutti gli accessori necessari al funzionamento e perfettamente installati all'interno di un vano cantina. Il giovane matelicese è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima che si è svolta in tribunale ieri mattina quando il Pm Francesca D'Arienzo ha chiesto i domiciliari, mentre il giudice Daniela Bellesi ha disposto l'obbligo di dimora. L'udienza è stata rinviata al 18 dicembre quando tramite l'avvocato difensore, Gabriele Pacini, sceglierà il rito.

b. lom.

