Due ragazzini si azzuffano, allarme in piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEMACERATA Due giovani litigano in piazza della Libertà e dalle parole passano alle mani. Èsuccesso sabato durante la serata finale della Festa dell'Europa. Complice qualche bicchiere di troppo, i due hanno iniziato a insultarsi, poi la situazione è degenerata. Si sono azzuffati e alcuni presenti, comprensibilmente preoccupati, hanno dato l'allarme. Una pattuglia della questura è arrivata immediatamente sul posto ma per fortuna l'allarme era già rientrato. I contendenti si sono calmati e ognuno ha proseguito per la sua strada. I...