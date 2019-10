Due pirati della strada rintracciati e multati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA E' da segnalare che il sistema di videosorveglianza, oggi potenziato con le nuove telecamere, ha aiutato negli ultimi mesi il comando di polizia locale a risolvere due casi di incidenti stradali provocati da automobilisti che non si sono poi fermati a verificare i danni. Il primo è accaduto in via Pancalducci, dove un'auto che viaggiava in direzione centro è stata urtata sulla propria corsia di marcia da un'altra vettura proveniente in senso inverso. L'altro in viale Indipendenza, nei pressi del parco di Villa Lauri dove...