Due nuovi indirizzi: musicale e servizi web

CAMERINO Due nuovi indirizzi per le scuole superiori di Camerino sono stati presentati dall'amministrazione comunale alla Provincia di Macerata, nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica provinciale. Si tratta dell'indirizzo musicale per il liceo C.Varano e dell'indirizzo servizi commerciali web community per il professionale Gilberto Ercoli, sede distaccata dell'Ipsia Pocognoni di Matelica. Lo ha deciso la giunta comunale, guidata dal sindaco Sandro Sborgia che si è riunita nei giorni scorsi. Entrambe le richieste sono state avanzate dai collegi dei docenti delle due istituzioni scolastiche che hanno approvato la proposta. L'istituto di istruzione superiore Costanza Varano ha presentato richiesta di istituire la sezione musicale del liceo musicale e coreutico approvata dal collegio dei docenti in data 13 giugno e dal consiglio di istituto dell'istituto in data 26 giugno. Inoltre dalla sede matelicese dell'istituto professionale Pocognoni di Matelica ha chiesto l'istituzione dell'indirizzo professionale Servizi commerciali web community. L'amministrazione ha ritenuto opportuno condividere le proposte avanzate dagli Istituti scolastici presentando richiesta apposita alla Provincia, che valuterà l'istanza in sede di approvazione del dimensionamento della rete scolastica. La proposta prima di essere adottata definitivamente dovrà passare per l'approvazione della Regione. Non è la prima volta che si chiede per il liceo di Camerino l'attivazione della sezione musicale, che fa capo al liceo coreutico. La motivazione dei docenti dell'istituto, coordinati dal dirigente scolastico Francesco Rosati riguarda la forte e consolidata tradizione musicale con diverse associazioni attive in città. In particolare il liceo musicale avrebbe come supporto l'attività dell'associazione Adesso Musica, guidata dal maestro Vincenzo Correnti, che organizza numerosi corsi in convenzione con il conservatorio di Fermo. Anche l'università di Camerino ha istituito il centro per le arti e lo spettacolo, per valorizzare l'interdisciplinarietà dell'offerta formativa, quindi il futuro liceo musicale troverebbe un terreno fertile, per dare vita a collaborazioni extra scolastiche.

Monia Orazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA