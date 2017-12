Due nuove navette e 52 corse Più facile arrivare in centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL TRASPORTOMACERATA Terminal bus dei giardini, stazione, ospedale, tribunale, cimitero e piazza della Libertà collegati da due bus navetta per rendere più rapido e facile lo spostamento nei vari quartieri della città. È partita ieri alle 11.21 da piazza della Libertà, la corsa zero del nuovo servizio del trasporto urbano #CircolainCittà, la navetta che prenderà il via il 4 gennaio. A bordo c'erano il sindaco, Romano Carancini, il presidente e il direttore di Apm, Giorgio Piergiacomi e Stefano Cudini, gli assessori Stefania Monteverde,...