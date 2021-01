Due gruppi per ogni classe la scelta di Valentina Cannizzaro per l'istituto superiore più grande della provincia, il Da Vinci di Civitanova.

Quattro gruppi con alternanza di due in presenza la scelta del preside Bernacchia per il Bonifazi, sempre a Civitanova, e il liceo classico Leopardi di Recanati. Classi alternate, invece per il civitanovese Itc Corridoni, come per l'Iis Mattei di Recanati. «Non abbiamo mai diviso le classi, perché riteniamo importante la vita di gruppo le parole della dirigente Antonella Marcatili -. Inoltre abbiamo sempre garantito la didattica in presenza per i laboratori. Onde evitare danni agli alunni dalla didattica mista contemporanea, la politica dell'istituto è quella di far venire ogni classe in presenza per tre giorni la settimana». All'alberghiero di Cingoli, Antonella Canova adotta entrambe le opzioni. «Accogliamo le raccomandazioni dell'ordinanza dividendo le classi con più di 20 studenti (metà in presenza, metà in Dad), mentre quelle con meno di 20 alunni saranno tutti i giorni a scuola. Nello specifico: le prime e le quinte sempre in presenza, seconde terze e quarte ruoteranno all'interno della settimana». Classi alternate ma non divise agli Ipsia di Corridonia e Tolentino. Insomma, il panorama in provincia è davvero molto variegato e complesso come è complessa la situazione in generale in vista del rientro in classe delle superiori da lunedì.

