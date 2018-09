Due fascicoli aperti in Procura sul caporalato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL LAVORO MACERATA - Dopo i drammatici eventi sismici che hanno colpito l'entroterra maceratese l'attività investigativa della Procura di Macerata, guidata dal procuratore capo Giovanni Giorgio, avanza su più fronti. Caporalato, furbetti del Cas, edifici di interesse pubblico lesionati, sono alcune delle direttive lungo le quali sono state incardinate le attività investigative. È in fase di completamento l'inchiesta avviata sui presunti episodi di caporalato nei cantieri per la realizzazione delle casette Sae (le Soluzioni abitative in...